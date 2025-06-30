Названа полезная альтернатива соли, которая защищает сердце

Какое количество соли вредно?

Потребление большего количества соли, чем необходимо (до 2 граммов в день), повышает риск высокого кровяного давления, что может быть фактором развития сердечных заболеваний. Столовая или морская соль несут одинаковый риск, и важно помнить, что готовые блюда или обработанные продукты, вероятно, уже содержат добавленную соль.

Исследование, опубликованное в European Heart Journal и распространенное Британским кардиологическим фондом, показало, что люди, которые всегда добавляют соль в свою пищу, на 28% чаще подвергаются риску преждевременной смерти. Исследование сравнивало участников, которые никогда или редко использовали дополнительную соль в своей пище, с теми, кто добавлял соль в свои блюда большинство дней и обнаружило, что избыток соли представляет "высокий риск".

Чем заменить соль?

Тем не менее, кардиолог-консультант Оливер Гаттманн также раскрыл отличную альтернативу для улучшения вкуса ваших блюд без использования соли.

Врач подтвердил, что потребление слишком большого количества соли является "ключевым фактором" в развитии ишемической болезни сердца, но предложил другой вариант. Он сказал, что использование лимона вместо соления пищи может фактически "уменьшить потребление натрия" до 75% "без ущерба для вкуса".

Исследование поваров из Университета Джонсона и Уэлса в США показало, что естественная кислотность лимона усиливает вкус блюда, даже воздействуя на вкусовые рецепторы для усиления вкуса.

"Лимонный сок также обеспечивает витамин С и содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые помогают уменьшить воспаление и улучшить функцию кровеносных сосудов. Попробуйте выжать лимон на жареные овощи или в салатные заправки, чтобы усилить вкус, поддерживая при этом здоровье сердца", - посоветовал эксперт.

Кроме исключения соли, существуют другие способы поддерживать здоровье вашего сердца. Потребление большего количества оливкового масла и жирной рыбы улучшит уровень липидов в крови и повысит уровень "здорового" холестерина в организме.

Эксперты также отмечают, что физические упражнения, отказ от курения и уменьшение потребления алкоголя помогут улучшить здоровье сердца и общее состояние организма.

Кроме того, убедитесь, что вы потребляете достаточно клетчатки, которая поможет поддерживать ваше сердце здоровым - выбирайте цельнозерновой хлеб и крупы вместе с большим количеством бобовых, чечевицы, фруктов и овощей в своем ежедневном рационе, что является очень полезным для вашего здоровья.