UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названо количество сбитых ракет над Львовской областью с начала войны

Фото: названо количество сбитых ракет над Львовской областью с начала войны (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения России в Украину над Львовской областью силы ПВО сбили 20 крылатых ракет врага. Также было уничтожено около 10 БПЛА страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого в Telegram.

"С начала большой войны силы ПВО сбили над Львовщиной более 20 крылатых ракет и около 10 БПЛА врага", - написал Козицкий.

В свою очередь он напомнил о чат-боте, которым могут пользоваться гражданские, чтобы сообщить об угрозе в небе.

"Чтобы внимательные гражданские люди могли тоже внести свой вклад в победу Украины над оккупантом, а также на запрос сил ПВО, Львовская областная военная администрация совместно с IT-специалистами разработала для Telegram чат-бот "Щось летить". За этот чат-бот можно сообщить об угрозе в небе (ракета, беспилотник или самолет)", - добавил Козицкий.

Напомним, недавно российские военные ракетами обстреляли тяговую подстанцию на Золочевщине.

Также войска РФ открыли огонь по тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьракетный ударВойна России против Украины