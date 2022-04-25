Обстрел подстанции Львовской области: пожарные ликвидировали огонь, пострадавших нет

Российские военные ракетами обстреляли тяговую подстанцию на Золочевщине. Пожар уже ликвидировали, среди гражданских никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Также председатель Львовской ОВА отметил, что в результате вражеского обстрела никто не пострадал.

"Пожар в результате попадания ракеты в тяговую подстанцию железнодорожной станции на Золочевщине уже потушили", - пишет Козицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные открыли огонь по тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области.

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