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Обстрел подстанции Львовской области: пожарные ликвидировали огонь, пострадавших нет

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 13:34
Обстрел подстанции Львовской области: пожарные ликвидировали огонь, пострадавших нет Фото: обстрел подстанции Львовской области (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные ракетами обстреляли тяговую подстанцию на Золочевщине. Пожар уже ликвидировали, среди гражданских никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Пожар в результате попадания ракеты в тяговую подстанцию железнодорожной станции на Золочевщине уже потушили", - пишет Козицкий.

Также председатель Львовской ОВА отметил, что в результате вражеского обстрела никто не пострадал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные открыли огонь по тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области.

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