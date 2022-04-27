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Названо кількість збитих ракет над Львівською областю з початку війни

Фото: названо кількість збитих ракет над Львівською областю з початку війни (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну над Львівською областю сили ППО збили 20 крилатих ракет ворога. Також було знищено близько 10 БПЛА країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОДА Максима Козицького в Telegram.

"Від початку великої війни сили ППО збили над Львівщиною понад 20 крилатих ракет та близько 10 БПЛА ворога", - написав Козицький.

Своєю чергою він нагадав про чат-бот, яким можуть користуватися цивільні, аби повідомити про загрозу в небі.

"Щоб уважні цивільні люди могли теж зробити свій внесок у перемогу України над окупантом, а також на запит сил ППО, Львівська обласна військова адміністрація спільно з IT-фахівцями розробила для Telegram чат-бот "Шось летить". Через цей чат-бот можна повідомити про загрозу в небі (ракету, безпілотник чи літак)", - додав Козицький.

Нагадаємо, нещодавно російські військові ракетами обстріляли тягову підстанцію на Золочівщині.

Також війська РФ відкрили вогонь по тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області.

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Львівська областьракетный ударВійна Росії проти України