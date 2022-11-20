Названо кількість українців, які втратили роботу через вторгнення РФ

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", - зазначила Бережна.

Тому серед ключових пріоритетів роботи уряду заступник міністра назвала низку урядових програм, які вже успішно працюють і спрямовані на стабілізацію та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому українських громадян, а також створення нових робочих місць.

"Зокрема, серед таких програм - доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантова підтримка розвитку підприємництва єРобота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення", програми допомоги з часткового безробіття тощо", - зазначила Бережна.

При цьому представник Мінекономіки підкреслила, що Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів, де кожен з них зможе знайти свій сегмент та долучитись до великої програми відновлення країни - через інвестиції у відбудову інфраструктури, промислових і соціальних об'єктів, підтримку окремих програм, у тому числі благодійних, тощо.