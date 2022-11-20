UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо кількість українців, які втратили роботу через вторгнення РФ

Фото: через війну багато українців втратила і роботу, і домівку (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Заступник міністра економіки України Тетяна Бережна заявила на Польсько-українському економічному форумі, що мільйони українців через вторгнення Росії в Україну втратили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", - зазначила Бережна.

Тому серед ключових пріоритетів роботи уряду заступник міністра назвала низку урядових програм, які вже успішно працюють і спрямовані на стабілізацію та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому українських громадян, а також створення нових робочих місць.

"Зокрема, серед таких програм - доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантова підтримка розвитку підприємництва єРобота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення", програми допомоги з часткового безробіття тощо", - зазначила Бережна.

При цьому представник Мінекономіки підкреслила, що Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів, де кожен з них зможе знайти свій сегмент та долучитись до великої програми відновлення країни - через інвестиції у відбудову інфраструктури, промислових і соціальних об'єктів, підтримку окремих програм, у тому числі благодійних, тощо.

Раніше РБК-Україна повідомляло: в Мінекономіки прогнозують, що на кінець 2022 року рівень безробіття в Україні становитиме 30%.

Нещодавно стало відомо, що в Україні в рамках програми релокації переміщено 745 підприємств, із них 558 уже відновили роботу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економіки