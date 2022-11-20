Названо количество украинцев, потерявших работу из-за вторжения РФ

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - отметила Бережная.

Поэтому среди ключевых приоритетов работы правительства замминистра назвала ряд правительственных программ, уже успешно работающих и направленных на стабилизацию и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой украинских граждан, а также создание новых рабочих мест.

"В частности, среди таких программ - доступное кредитование для бизнеса, релокация предприятий из опасных территорий в относительно безопасные, грантовая поддержка развития предпринимательства єРобота, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления", программы пособия по частичной безработице и т. п.", - отметила Бережная.

При этом представитель Минэкономики подчеркнула, что Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров, где каждый из них сможет найти свой сегмент и присоединиться к обширной программе восстановления страны - через инвестиции в восстановление инфраструктуры, промышленных и социальных объектов, поддержку отдельных программ, в том числе благотворительных, и т.д.