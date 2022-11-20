RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названо количество украинцев, потерявших работу из-за вторжения РФ

Фото: из-за войны многие украинцы потеряли и работу, и дом (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная заявила на Польско-украинском экономическом форуме, что миллионы украинцев из-за вторжения России в Украину потеряли работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - отметила Бережная.

Поэтому среди ключевых приоритетов работы правительства замминистра назвала ряд правительственных программ, уже успешно работающих и направленных на стабилизацию и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой украинских граждан, а также создание новых рабочих мест.

"В частности, среди таких программ - доступное кредитование для бизнеса, релокация предприятий из опасных территорий в относительно безопасные, грантовая поддержка развития предпринимательства єРобота, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления", программы пособия по частичной безработице и т. п.", - отметила Бережная.

При этом представитель Минэкономики подчеркнула, что Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров, где каждый из них сможет найти свой сегмент и присоединиться к обширной программе восстановления страны - через инвестиции в восстановление инфраструктуры, промышленных и социальных объектов, поддержку отдельных программ, в том числе благотворительных, и т.д.

Ранее РБК-Украина сообщало: в Минэкономики прогнозируют, что к концу 2022 года уровень безработицы в Украине составит 30%.

Недавно стало известно, что в Украине в рамках программы релокации перемещено 745 предприятий, из них 558 уже возобновили работу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономики