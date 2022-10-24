У Мінекономіки прогнозують, що на кінець року безробіття в Україні становитиме 30%
На кінець 2022 року безробіття в Україні становитиме 30%. Також до кінця року очікується падіння української економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства економіки України.
Повідомляється, що наразі одним із викликів для уряду є вирішення проблем із безробіттям, а саме – працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.
За словами першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко на V українсько-німецькому економічному форумі, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.
Міністр зазначила, що одним із викликів, які стоять перед Україною є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%. До кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.
"Для нас збереження нормального функціонування економіки – це завдання не менш важливе ніж отримання перемоги", – сказала Свириденко.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з початку року українська економіка скоротилася на третину.
Також повідомлялося, що Кабінет міністрів розширив програму здешевлення кредитів "5-7-9". Бюджетні кошти підуть на фінансову підтримку мікро-, малому та середньому бізнесу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей.