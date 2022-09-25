Скільки евакуйованих підприємств відновили роботу: відповідь Мінекономіки

Фото: в Україні в безпечні регіони переміщено 745 підприємств (Getty Images)

В Україні в рамках програми релокації переміщено 745 підприємств, із них 558 уже відновили роботу.

Про це заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"З початку старту цієї урядової програми вже зареєстровано 1846 заявок від бізнесу, 745 з яких – вже перевезено на безпечні території. Розпочали роботу на новому місці – 558 підприємств", – зазначила Бережна. Заступник міністра також уточнила, що наразі для 286 підприємств здійснюється пошук відповідної локації та способу максимально простого та доступного транспортування відповідних виробничих потужностей.