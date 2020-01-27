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Названо имя второго погибшего украинского военного на Донбассе

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 18:09
Названо имя второго погибшего украинского военного на Донбассе
Фото: Евгений Щуренко (facebook.com/OOTCKSP)

Евгений Щуренко погиб в результате обстрела боевиков утром 26 января

В Донецкой области в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) 26 января погиб военнослужащий "28-й отдельной механизированной бригады" 41-летний солдат Евгений Щуренко. Об этом сообщает Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

Сообщается, что Евгений Щуренко погиб 26 января около 7:15 в результате вражеского обстрела позиций украинских военных. 27 января украинскому военному должно было исполнится 42 года.

"26 января в 07.15 во время вражеского обстрела в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области погиб наш земляк, житель города Килия Одесской области военнослужащий двадцать восьмой отдельной механизированной бригады солдат Щуренко Евгений Валерьевич", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 января в результате обстрела со стороны боевиков погибли двое украинских бойцов. Одним из погибших оказался 28-летний командир отделения одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана И. Выговского Антон Хоба.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский отметил, что с начала года на Донбассе погибли уже 11 военных. Всего же, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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