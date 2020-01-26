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На Донбассе за день погибли двое военных, еще двое ранены

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 19:39
На Донбассе за день погибли двое военных, еще двое ранены
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 12 раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе в течение текущих суток, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате боевых действий погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Семь обстрелов по нашим позициям осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • дважды неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов;
  • рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил три мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • два раза неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • два раза неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм - три мины и 82-мм миномета - четыре мины, а также гранатометов различных систем;
  • дважды возле населенного пункта Новотошковское - восемь мин со 120-мм миномета;
  • неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм противник выпустил три мины.

В штабе сообщили, что сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 января оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения. Боевики применяли минометы 120-го калибра, которые запрещены минскими соглашениями.

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