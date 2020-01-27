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Названо ім'я другого загиблого українського військового на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 18:09
Названо ім'я другого загиблого українського військового на Донбасі
Фото: Євген Щуренко (facebook.com/OOTCKSP)

Євген Щуренко загинув в результаті обстрілу бойовиків вранці 26 січня

У Донецькій області в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 26 січня загинув військовослужбовець "28-ї окремої механізованої бригади" 41-річний солдат Євген Щуренко. Про це повідомляє Одеський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки в Facebook.

Повідомляється, що Євген Щуренко загинув 26 січня близько 7:15 у результаті ворожого обстрілу позицій українських військових. 27 січня українському військовому повинно було виповнитись 42 роки.

"26 січня о 07.15 під час ворожого обстрілу в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької області загинув наш земляк, житель міста Кілія Одеської області військовослужбовець двадцять восьмий окремої механізованої бригади солдатів Щуренко Євген Валерійович", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня в результаті обстрілу з боку бойовиків загинули двоє українських бійців. Одним із загиблих виявився 28-річний командир відділення одного з підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Виговського І. Антон Хоба.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський зазначив, що з початку року на Донеччині загинули вже 11 військових. Всього ж за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

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