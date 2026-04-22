Названо дату, коли Іран має надати США остаточну відповідь про мир, - Axios

Чому Трамп продовжив перемир’я

За даними порталу, однією з причин рішення Дональда Трампа продовжити режим припинення вогню (попри відсутність прогресу) стало бажання дочекатися відповіді верховного лідера Ірану та отримання іранськими переговірниками чітких директив. Ізраїльське джерело повідомило, що Хаменеї очікують саме в середу.

"Іранські перемовники сказали, що чекають на зелене світло від верховного лідера", - зазначило регіональне джерело.

Внутрішній розкол в Ірані

Останніми днями іранське керівництво веде інтенсивні внутрішні дебати щодо подальших кроків у переговорах з адміністрацією Трампа.

Цивільне керівництво (спікер парламенту Галібаф, міністр закордонних справ Араґчі) виступає за продовження переговорів, щоб продовжити перемир’я та досягти угоди.

Командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Ахмад Вахіді та його заступники відмовляються йти на поступки та виступають проти переговорів, доки триває морська блокада.

Захоплення США іранського вантажного судна в Аравійському морі поглибило внутрішній розкол. Командири КВІР звинуватили іранських переговірників у слабкості.

Що далі?

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що Пакистан продовжуватиме домагатися переговорного врегулювання. Він висловив сподівання, що обидві сторони дотримуватимуться перемир’я і зможуть укласти "всеосяжну мирну угоду" під час другого раунду переговорів в Ісламабаді.

Однак коли саме відбудеться цей раунд - незрозуміло. Представник Білого дому підтвердив, що візит віцепрезидента Венса до Пакистану у вівторок скасовано.

"Будь-які подальші оновлення щодо особистих зустрічей будуть оголошені Білим домом", - заявив чиновник.