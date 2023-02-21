Названо дату голосування Генасамблеї ООН за українську "формулу миру"

За резолюцію про українську "формулу миру" в ООН проголосують 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського.

"Мені здається, що наш документ, наша "формула миру", яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23-го числа, коли буде засідання ООН і голосування щодо відповідної резолюції, - мені здається, важливо, щоб була одна позиція", - сказав Зеленський.

Таку заяву президент зробив, коментуючи питання про мирний план Китаю.

Зазначимо, що в офіційному порядку денному Генасамблеї ООН наразі немає згадки про голосування 23 лютого. Натомість вказано, що 22-го числа буде винесена резолюція про підтримку територіальної цілісності України, яка голосується з 2014 року.

Україна цього року просуватиме дві резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо реалізації "формули миру" та притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни проти України.

Зеленський у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, що охоплює питання безпеки, у тому числі продовольчої і енергетичної, а також виведення російських військ з української території.

Пізніше йому висловили підтримку США, Європейський союз і Туреччина. Україна також говорила про намір провести захід, присвячений "формулі миру", до річниці повномасштабного вторгнення.