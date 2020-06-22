Названо число абитуриентов из ОРДЛО и Крыма, которые сдают ВНО в этом году

Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

Пока неизвестно, сколько всего абитуриентов из оккупированных территорий поступят в украинские вузы в этом году

Более 1,5 тысячи абитуриентов с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма будут сдавать Внутреннее независимое оценивание в этом году. Другая часть абитуриентов сможет поступить по упрощенной процедуре.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила в.и.о. министра образования в интервью РБК-Украина Любомира Мандзий.

По ее словам, сегодня неизвестно, сколько всего абитуриентов из оккупированных территорий планируют поступать в украинские вузы. Некоторые из них изъявили желание быть участниками ВНО 2020 года, другие смогут поступить по упрощенной схеме.

"Но у нас более 1,5 тысячи человек зарегистрировались на ВНО с той территории. Они имеют право сдавать ВНО, не хотят - мы предлагаем другой вариант - это образовательный центр. Там упрощенная процедура", - заявила Мандзий.

Напомним, ранее сообщалось, что ученикам с оккупированных территорий разрешат поступать во все вузы без ВНО.

Также РБК-Украина писало, что Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля.

Полную версию интервью с Любомирой Мандзий читайте в ближайшее время на сайте РБК-Украина.

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Автор: Максим Зайченко