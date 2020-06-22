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Названо число абітурієнтів з ОРДЛО та Криму, які здають ЗНО цьогоріч

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 19:33
Названо число абітурієнтів з ОРДЛО та Криму, які здають ЗНО цьогоріч
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Поки невідомо, скільки всього абітурієнтів з окупованих територій вступлять в українські внз у 2020 році

Понад 1,5 тисячі абітурієнтів з окупованих районів Донецької та Луганської областей і анексованого Криму будуть здавати Внутрішнє незалежне оцінювання цьогоріч. Інша частина абітурієнтів зможе вступити за спрощеною процедурою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила т.в.о. міністра освіти в інтерв'ю РБК-Україна Любомира Мандзій.

За її словами, сьогодні невідомо, скільки всього абітурієнтів з окупованих територій планують вступати до українських вишів. Деякі з них виявили бажання бути учасниками ЗНО 2020 року, інші зможуть вступити за спрощеною схемою.

"Але у нас понад 1,5 тисячі осіб зареєструвалися на ЗНО з тієї території. Вони мають право здавати ЗНО, не хочуть - ми пропонуємо інший варіант - це освітній центр. Там спрощена процедура", - заявила Мандзій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учням з окупованих територій дозволять вступати у всі вузи без ЗНО.

Також РБК-Україна писало, що Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня.

Повну версію інтерв'ю з Любомирою Мандзій читайте найближчим часом на сайті РБК-Україна.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України КримВНООРДЛО
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