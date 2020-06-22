Ученикам с оккупированных территорий разрешат поступать во все вузы без ВНО

Фото: приглашение на ВНО (Униан)

Ранее упрощенная система поступления действовала на 91 университет

В Украине ученики с временно оккупированных территорий (ВОТ) Донецкой и Луганской областей, а также Крыма смогут поступать по упрощенной системе без сдачи внешнего независимого оценивания во все вузы страны. Соответствующие изменения в закон "О высшем образовании" инициировал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут вступать в ЗВО Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным списком, как это происходит сейчас. Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских ЗВО бесплатно, через государственный заказ в пределах квот", - говорится в сообщении.

Отметим, на сейчас абитуриенты из ВОТ могут поступить в 91 университет по упрощенной системе без сдачи независимого оценивания.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

Также сообщалось, что в Украине пока не планируют отменять проведение ВНО в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Отметим, основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, дополнительная сессия запланирована на 23 июля - 11 августа.

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Автор: Игорь Литвиненко