Названо 3 категорії людей, кому не можна їсти лохину

Люди з алергією та індивідуальною непереносимістю

Це найочевидніша, але не менш важлива категорія. Як і будь-який інший продукт, лохина може викликати алергічні реакції. Хоча алергія на лохину зустрічається рідше, ніж, наприклад, на полуницю, вона все ж можлива.

Симптоми алергії можуть варіюватися від легких до важких:

Шкірні прояви

Висип, свербіж, кропив'янка, почервоніння шкіри.

Розлади травлення

Нудота, блювота, діарея, біль у животі.

Дихальні проблеми

Закладеність носа, нежить, чхання, кашель, утруднене дихання, набряк Квінке.

Анафілактичний шок

У рідкісних, але найважчих випадках можлива системна алергічна реакція, що потребує негайної медичної допомоги.

Людям, які раніше помічали алергічні реакції на інші ягоди або продукти, слід вживати лохину з обережністю, починаючи з невеликих порцій. Якщо виникають будь-які небажані симптоми, від вживання лохини слід негайно відмовитися та звернутися до лікаря. Індивідуальна непереносимість може проявлятися без явних алергічних реакцій, викликаючи дискомфорт у шлунково-кишковому тракті (здуття, гази) через особливості її складу.

Люди з певними проблемами шлунково-кишкового тракту

Незважаючи на те, що лохина багата на клітковину, яка є корисною для травлення, у деяких випадках саме цей компонент може стати проблемою.

Загострення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, гастриту з підвищеною кислотністю

Лохина містить органічні кислоти (яблучну, лимонну), які можуть подразнювати слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки під час загострення цих захворювань, посилюючи біль та дискомфорт. Людям з такими діагнозами рекомендується обмежити або повністю виключити лохину з раціону у періоди загострень.

Дивертикуліт

Це стан, при якому в стінках товстого кишківника утворюються невеликі випинання (дивертикули). Деякі лікарі вважають, що дрібні кісточки лохини (як і інших ягід, горіхів, насіння) можуть потрапляти в ці дивертикули, викликаючи запалення та біль. Хоча сучасні дослідження не завжди підтверджують цей зв'язок однозначно, людям з дивертикулітом варто проконсультуватися з лікарем щодо вживання ягід з дрібним насінням.

Схильність до газоутворення та здуття живота

Високий вміст клітковини у лохині може викликати підвищене газоутворення та здуття живота у людей з чутливим травним трактом або синдромом подразненого кишківника, особливо при вживанні великих порцій.

Люди, які приймають антикоагулянти (препарати, що розріджують кров)

Лохина містить значну кількість вітаміну K. Вітамін K відіграє ключову роль у процесах згортання крові. Він необхідний для синтезу деяких факторів згортання в печінці.

Людям, які приймають антикоагулянти (наприклад, Варфарин), що призначені для розрідження крові та запобігання утворенню тромбів, необхідно суворо контролювати споживання продуктів, багатих на вітамін K. Різкі коливання його кількості в раціоні можуть вплинути на ефективність ліків:

Надмірне споживання вітаміну K може знизити дію антикоагулянтів, збільшуючи ризик утворення тромбів.

Різке зменшення споживання вітаміну K може посилити дію ліків, підвищуючи ризик кровотеч.

Таким пацієнтам не обов'язково повністю відмовлятися від лохини, але вживати її слід у помірних, контрольованих кількостях, регулярно консультуючись з лікарем.