ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названі фракції прогульників Ради в грудні

Новини » Політика     26.12.2019 - 12:23
Названі фракції прогульників Ради в грудні
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутати від "Опозиційної платформи - За життя" та ВО "Батьківщина" найрідше голосували

У грудні найменше голосували депутати від "Опозиційної платформи - За життя" та ВО "Батьківщина". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Комітету виборців України.

Найчастіше брали участь в голосуваннях (голосували "за", "проти" чи "утримався") народні депутати від "Слуги Народу", "Голосу" та "Європейської солідарності". Натомість суттєво рідше голосували депутати від "Опозиційної платформи - За життя" та ВО "Батьківщина".

В середньому народні депутати від СН взяли участь в 86% голосувань, депутати "Голосу" - 85%, ЄС - 79%.

"Тобто, як правило, один народний депутат від цих політичних сил брав участь у 8 із 10 голосувань Ради (натискав "за", "проти" чи "утримався")", - резюмують у КВУ.

Суттєво нижчі показники голосувань в депутатів ОПЗЖ та ВО "Батьківщина", які взяли участь лише в 62% голосувань Ради.

Нагадаємо, в грудні 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань Ради, при цьому 8 народних депутатів пропустили 90% голосувань, із них троє - не проголосували жодного разу за місяць.

Раніше комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР приняв рішення позбавити депутатських виплат за листопад 81 народного депутата.

Названі імена нардепів-прогульників грудня КВУ назвав найбільших прогульників Верховної ради
Новини України прогульщикифракция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся