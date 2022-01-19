Названа возможная дата визита Эрдогана в Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Украину 3 февраля. В этот день отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.
Ожидается, что в рамках визита в Украину Эрдоган проведет встречу тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"Президент Эрдоган, который, как ожидается, отправится в Украину с большой делегацией, будет председательствовать на 10-м заседании стратегического совета высокого уровня со своим коллегой Зеленским", - заявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.
Также ожидается, что по итогам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. Соглашения будут носить оборонный характер.
Напомним, ранее сообщалось, что Эрдоган в ближайшие недели совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня.