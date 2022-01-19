Названа можлива дата візиту Ердогана в Україну
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відвідати Україну 3 лютого. У цей день відзначається 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.
Очікується, що в рамках візиту в Україну Ердоган проведе зустріч тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
"Президент Ердоган, який, як очікується, відправиться в Україну з великою делегацією, головуватиме на 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня зі своїм колегою Зеленським", - заявив пресс-секретар президента Ібрагім Калин.
Також очікується, що за підсумками зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. Угоди будуть мати оборонний характер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ердоган найближчими тижнями здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня.