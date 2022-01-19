ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названа можлива дата візиту Ердогана в Україну

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 21:14
Названа можлива дата візиту Ердогана в Україну Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відвідати Україну 3 лютого. У цей день відзначається 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

Очікується, що в рамках візиту в Україну Ердоган проведе зустріч тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Президент Ердоган, який, як очікується, відправиться в Україну з великою делегацією, головуватиме на 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня зі своїм колегою Зеленським", - заявив пресс-секретар президента Ібрагім Калин.

Також очікується, що за підсумками зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. Угоди будуть мати оборонний характер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ердоган найближчими тижнями здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Реджеп Тайіп Ердоган Візит в Україну
NEWS
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі