Названа можлива дата візиту Ердогана в Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відвідати Україну 3 лютого. У цей день відзначається 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk .

Очікується, що в рамках візиту в Україну Ердоган проведе зустріч тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Президент Ердоган, який, як очікується, відправиться в Україну з великою делегацією, головуватиме на 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня зі своїм колегою Зеленським", - заявив п ресс-секретар президента Ібрагім Калин.