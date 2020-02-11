Названа возможная дата боя Ломаченко за звание абсолютного чемпиона

Бой между чемпионом WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, вероятно, состоится 30 мая. Об этом в Twitter написал обозреватель The Athletic, авторитетный инсайдер из мира бокса Майк Коппинджер.

"Источники: объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом запланирован на 30 мая, но дата еще не утверждена окончательно. Поединок, вероятней всего, пройдет на ESPN PPV, а не ESPN+. Лома еще ни разу не возглавлял PPV в США, но это крупнейший вызов в его карьере", - написал Майк.

Напомним, бой Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом вошел в топ-20 самых ожидаемых поединков 2020 года.

Ранее ожидалось, что объединительный поединок за четыре пояса в легком весовом дивизионе пройдет весной в Нью-Йорке или Саудовской Аравии.

В 2019 Ломаченко провел два поединка - в апреле и августе. Сначала украинец нокаутировал британца Энтони Кроллу, защитив титулы WBA и WBO, а затем по очкам победил еще одного британца Люка Кэмпбелла и завладел поясом WBC.