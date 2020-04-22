Названа вероятная причина пожаров в Житомирской области

Одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждение линии электропередач. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

В частности, предварительно считается, что это из-за захламленности лесов во второй и третьей зоне отселения, где после аварии на Чернобыльской АЭС не проводилась вырубка деревьев. Это стало причиной обвала деревьев на линии электропередач.

"По предварительной оценке, комплексное очищение не проводилось более 30 лет... Одна из версий, которая рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства, - повреждения электропроводов из-за падения дерева в густом участке леса", - сказал Бунечко.

Пожары, которые могли возникнуть вследствие этого, охватили уже более 4300 гектаров леса. А сильный ветер скоростью 20-25 м/с, которого не было более 10 лет, способствовал быстрому распространению огня.

Бунечко добавил, что в настоящее время оказывается помощь гражданам, эвакуированным из зоны бедствия. Теплые вещи и продукты волонтеры передают со всей Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров в Чернобыльской зоне - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

Вместе с тем, Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи'связи между действиями различных групп поджигателей.