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Названа тема будущего форума "Украина 30". Зеленский снова примет участие

Автор: Дмитрий Левицкий

На следующей неделе в Киеве пройдет очередная сессия форума "Украина 30". Темой предстоящего форума станет земельный вопрос в Украине.

Об этом говорится в сообщении на странице форума в Facebook.

"Человек - хозяин на своей земле. О главных приоритетах и преимущества от запуска рынка поговорим во время нашего следующего форума", - отметили в пресс-службе форума.

К заседаниям форума присоединятся президент Владимир Зеленский, представители Кабмина и парламента. Своим опытом также поделятся иностранные эксперты, представители дипломатических представительств и международных организаций.

Форум "Украина 30. Земля" будет проходить в Киеве с 24 по 26 мая. Заседания форума будут транслироваться в соцсетях и на платформе YouTube. На этой неделе форум был посвящен цифровизации.

Напомним, недавно послы стран G7 сделали заявление касательно внедрения земельной реформы в Украине. Послы надеются, что украинская власть успеет завершить все процедуры, чтобы рынок земли заработал уже с 1 июля.

Добавим, до этого Рада разблокировала подписание одного из законов для завершения земельной реформы.

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