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Названо тему майбутнього форуму "Україна 30". Зеленський знову візьме учать

Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня у Києві пройде чергова сесія форуму "Україна 30". Темою майбутнього форуму стане земельне питання в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці форуму в Facebook.

"Людина - господар на своїй землі. Про головні пріоритети та переваги від запуску ринку поговоримо під час нашого наступного форуму", - зазначили в прес-службі форуму.

До засідань форуму приєднаються президент Володимир Зеленський, представники Кабміну та парламенту. Своїм досвідом також поділяться іноземні експерти, представники дипломатичних представництв та міжнародних організацій.

Форум "Україна 30. Земля" проходитиме у Києві з 24 по 26 травня. Засідання форуму транслюватимуться у соцмережах та на платформі YouTube. Цього тижня форум був присвячений цифровізації.

Нагадаємо, нещодавно посли країн G7 зробили заяву щодо впровадження земельної реформи в Україні. Посли сподіваються, що українська влада встигне завершити всі процедури, щоб ринок землі запрацював вже з 1 липня.

Додамо, до цього Рада розблокувала підписання одного із законів для завершення земельної реформи.

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