Названа сумма ущерба от пожаров в Луганской области

Пожары в Луганской области нанесли ущерб на более чем 450 млн гривен. Данная сумма касается только ущерба от потери лесных насаждений.

Об этом говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что ориентировочный размер ущерба только от потери лесных насаждений составляет более 450 млн гривен. Также сообщается, что глава Луганской ОГА Сергей Гайдай выехал в Киев, чтобы решить вопросы компенсации пострадавшим и родным погибших от пожара.

На сегодня на учет взяли 76 домов, которые пострадали, - ни один из них не был застрахован. По уточненным данным, полностью сгорели 35 домов в селе Смоляниново, повреждены 15 и уничтожены 49 домов в дачном товариществе № 5 "Озеро волчье" в Новоайдарском районе.

В результате пожаров пострадали 223 человека, из которых 114 обращались за медицинской помощью, остальные потеряли имущество. Всего пожары уничтожили 5 тысяч гектаров леса.

Отметим, сегодня стало известно, что пожары в Луганской области полностью потушены.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшие от пожаров в Луганской области получат по 300 тысяч гривен за сгоревший дом, кроме того, материальную помощь получат семьи погибших.

Всего в результате пожаров погибли пять человек, местные власти уже выделили по 200 тыс. гривен за погибших.