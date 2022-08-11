Названа самая заминированная из освобожденных областей Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского на телемарафоне.

"К сожалению, очень много территории сейчас заминировано. Сумская область, наверное, больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной. Более 47% территории Сумской области было заминировано", - отметил он.

По его словам, на сегодня из-за большой лесистой местности остаются заминированные "островки", куда нельзя заходить.

"Да и 20 километровое расстояние от государственной границы остается заминированным минами и снарядами. Потому что спасатели не могут туда дойти", - добавил Монастырский.