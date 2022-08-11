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Названо найбільш заміновану зі звільнених областей України

Фото: міністр внутрішніх Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Найбільш замінованою після російської окупації областю є Сумська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на телемарафоні.

"На жаль, дуже багато території зараз заміновано. Сумська область, напевно, найбільше з деокупованих територій залишається замінованою. Понад 47% території Сумської області було заміновано", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні через велику лісистій місцевості залишаються заміновані "острівці", куди не можна заходити.

"Та й 20 кілометрова відстань від державного кордону залишається замінованою мінами і снарядами. Тому що рятувальники не можуть туди дійти", - додав Монастирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США нададуть майже 90 млн доларів на розмінування України.

До цього стало відомо, що Молдова планує направити в Україну досвідчених саперів.

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Денис МонастирськийВійна Росії проти України