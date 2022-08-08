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Молдова планирует направить в Украину саперов для разминирования

Новина українською →
Кишинев, Понедельник 08 августа 2022 20:58
Молдова планирует направить в Украину саперов для разминирования Фото: Молдова планирует направить в Украину саперов для разминирования (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Молдовы готовы помочь украинцам в разминировании территории. Для этого в Украину планируется направить саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, которое приводит Realitatea.

По словам главы оборонного ведомства, у Молдовы есть много опытных саперов, которые принимали участие в миротворческих операциях, в том числе в Югославии.

"Мы подготовили контингент саперов для возможного опрокидывания в Украину для выполнения гуманитарных миссий по разминированию", - заявил министр.

Напомним, ранее стало известно, что саперы обследовали все населенные пункты Киевской области, которые находились под российской оккупацией.

Также мы писали, что Польша заявила о готовности обучать украинских саперов.

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