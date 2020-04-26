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Во Львовской области сгорел автомобиль Минобороны, есть погибший и пострадавший

Новости » Происшествия     26.04.2020 - 11:37
Во Львовской области сгорел автомобиль Минобороны, есть погибший и пострадавший
Фото с места происшествия (lv.dsns.gov.ua)

Выживший мужчина получил 60% ожогов тела

Во Львовской области сгорел автомобиль Министерства обороны Украины, в результате чего один человек погиб, а еще один получил ожоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области.

Сообщается, что пожар произошел в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131".

"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт «службы 101» поступило сообщение о пожаре в г. Судовая Вишня по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны Украины. В результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги", - говорится в сообщении.

На место пожара направили спасателей. Прибыв на место возгорания, они обнаружили, что весь автомобиль был в огне. Во время ликвидации пожара спасатели достали из автомобиля мужчину 1967 года, который получил 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени. Погасив огонь, пожарники нашли еще одного человека внутри автомобиля. Медики констатировали его смерть.

"Пожар локализован в 3:14 и ликвидирован 3:24. Огонь уничтожил автомобиль. Удалось спасти 2 соседние автомобили от возгорания и поражения. Были привлечены 6 спасателей и 2 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

Причины пожара еще устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ранее во Львовской области на военном полигоне нашли застреленного курсанта. У курсанта обнаружили огнестрельное ранение груди.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году во Львовской области военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности застрелил сослуживца. От полученных трамв военный скончался в больнице.

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