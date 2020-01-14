Названа причина прорыва трубы возле Ocean Plaza

Прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации. Об этом заявил начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин, передает корреспондент РБК-Украина.

Пелипишин отметил, что к этой тепломагистрали подключены около 3 тысяч потребителей, которые остались без отопления. Но их сегодня утром подключили.

"Произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 1000 мм, этот трубопровод построен в 1987 году, он уже отработал нормативный срок эксплуатации, и поэтому произошло такое повреждение", - заявил он.

Напомним, дело о прорыве трубы возле ТГЦ Осеаn Plaza переквалифицировали на ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

РБК-Украина писало, что вчера в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 5 до сих пор в больнице.

В "Киевтеплоэнерго" заявили, что ликвидацию повреждения возле ТРЦ Осеап Plaza после прорыва трубы завершат за сутки - утром 15 января. Сварочные работы будут завершены сегодня в полночь, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части.