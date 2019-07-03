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Названа причина пожара на подводном аппарате в РФ

Новости » Общество    03.07.2019 - 16:41
Названа причина пожара на подводном аппарате в РФ
Иллюстративное фото (bastion-opk.ru)

Причиной аварии на подводном аппарате Минобороны РФ стал проблемный аккумулятор

Причиной пожара на секретном глубоководном аппарате Минобороны РФ в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 человек, стали проблемы с одной и аккумуляторных батарей. Об этом сообщает российская версия журнала Forbes.

Сообщается, что авария могла произойти в тот момент, когда аппарат совершал подъем с глубины уже непосредственно к своему носителю. В условиях открытого горения и перебоев с электропитанием экипаж аппарата сумел обеспечить подъем и не допустил повреждения установленной на нем атомной установки, что в результате позволило избежать более серьезных последствий.

Напомним, 3 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате в ходе проведения биометрических измерений произошел пожар. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников погибли от отравления продуктами горения.

Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что часть информации о гибели моряков-подводников при пожаре является государственной тайной и не будет обнародована.

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