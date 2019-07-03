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В Кремле засекретили детали гибели подводников

Новости » Политика    03.07.2019 - 13:25
В Кремле засекретили детали гибели подводников
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Информация о трагедии была обнародована 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что часть информации о гибели моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате Министерства обороны является государственной тайной и не будет обнародована. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, всеми деталями происшествия, включая на каком именно аппарате произошел пожар, обладает президент Российской Федерации.

"Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных. Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается", - заявил Песков.

Также он добавил, что такого рода информация не будет обнародована и позже.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.

Информация о трагедии была обнародована 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате в ходе проведения биометрических измерений произошел пожар. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников погибли от отравления продуктами горения.

Кроме того,  в России при посадке вновь загорелся самолет. За медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска обратился 31 человек.

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