Названа причина пожежі на підводному апараті в РФ

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Причиною аварії на підводному апараті Міноборони РФ став проблемний акумулятор

Причиною пожежі на секретному глибоководному апараті Міноборони РФ в Баренцевому морі, в результаті якої загинули 14 осіб, стали проблеми з однією і акумуляторних батарей. Про це повідомляє російська версія журналу Forbes.

Повідомляється, що аварія могла статися в той момент, коли апарат здійснював підйом з глибини вже безпосередньо до свого носія. В умовах відкритого горіння і перебоїв з електроживленням екіпаж апарату зумів забезпечити підйом і не допустив пошкодження встановленою на ньому атомної установки, що в результаті дозволило уникнути більш серйозних наслідків.

Нагадаємо, 3 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті в ході проведення біометричних вимірювань сталася пожежа. В результаті інциденту загинуло 14 моряків-підводників загинули від отруєння продуктами горіння.

Пізніше прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що частина інформації про загибель моряків-підводників при пожежі є державною таємницею і не буде оприлюднена.