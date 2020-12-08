Названа причина, почему ГФС при Сосиновиче по-прежнему остается карательным органом для бизнеса

Новый руководитель Государственной фискальной службы (ГФС) - исполняющий обязанности главы Дмитрий Сосинович - вряд ли сможет провести успешную реформу службы перед ее ликвидацией и пресечь попытки налоговиков "кошмарить" бизнес, поскольку сам является фигурантом нескольких коррупционных скандалов и имеет сомнительную репутацию.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Безуспешная ликвидация. Почему ГФС остается карательным органом для украинского бизнеса".

Как известно, назначенный на должность руководителя Государственной фискальной службы 25 ноября Дмитрий Сосинович стал уже седьмым по счету руководителем ГФС со времен Евромайдана и четвертым – при президентстве Владимира Зеленского.

По идее, Сосинович, как и ряд его предшественников, должны просто "посидеть на хозяйстве" до тех пор, пока ГФС и налоговая милиция не будут окончательно расформированы. Но в украинских реалиях, осложненных карантином и прочими текущими проблемами, это случится неизвестно когда, поэтому должность руководителя ГФС до сих пор выглядит потенциально коррупциогенной.

"Особенно для чиновника, который хорошо разбирается в особенностях работы украинских силовых и налоговых структур и понимает, какие широкие возможности там открываются", - отмечается в статье.

Сосинович всю жизнь проработал в правоохранительных органах. Карьеру начал дознавателем в милиции, дальше работал оперативником в отделах по борьбе с экономическими преступлениями, в первую очередь – в бюджетной сфере.

В родном Николаеве дослужился до поста замруководителя, а после – руководителя управления борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области. В марте 2013 года Сосинович уволился из МВД и перешел на работу в контрольно-ревизионное управление Фонда социального страхования, а позже - в ГФС.

В структуре фискальной службы он находился на руководящих должностях в нескольких регионах Украины: Херсонской, Николаевской и Житомирской области. На пост начальника управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области он был назначен в сентябре этого года, и спустя несколько месяцев пошел на повышение в Киев, став и.о. главы всей ГФС.

В открытых источниках фамилия Сосиновича неоднократно всплывала в контексте различных коррупционных скандалов.

"Даже если подобный компромат действительно является заказом со стороны нечестных на руку предпринимателей, репутационный ущерб все равно остается. Как и сомнения в том, что с подобным шлейфом руководство ГФС сможет прекратить бесконечный террор со стороны налоговой милиции. Или хотя бы сделать небольшую паузу", - говорится в публикации.

Во время своего представления на новой должности Сосинович пообещал "сохранить все перспективы и все наработки, которые есть на местах" – и в то же время обеспечить "нулевую толерантность к коррупции".

"Но как показывает украинская практика, выбрать надо будет что-то одно: или борьбу с коррупцией или отказ от привычных "наработок на местах", - резюмируется в публикации.

Напомним, в конце октября следователи ГБР задержали на получении части взятки в 100 тысяч долларов руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС. В целом, он требовал 200 тысяч долларов за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного дела.

Немного раньше, в начале сентября, на взятке в 37 тысяч долларов попался начальник управления ГФС в Тернопольской области - за эту сумму он предложил переквалифицировать уголовное дело против местного бизнесмена на более мягкую статью.