Названа причина отъезда Тихановской из Беларуси

Главного конкурента Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. Ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз

Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, передает TUT.BY.

Также она призвала все демократические силы и сторонников перемен объединяться.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - рассказала она.

Кроме того, в комментарии изданию "Радио Свобода" пресс-секретарь штаба Тихановской Анна Красулина рассказала, что не смогла связаться с ней лично, но сказала, что уход Тихановской "ничего не меняет".

"Она делала все, что могла, воспитывала и вдохновляла людей, добилась победы на выборах. Они протестуют не за Тихановскую, а за себя, свои семьи и свой народ", - сказала Красулина.

Как известно, сегодня ночью Светлана Тихановская покинула Беларусь, до этого была информация, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси.

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