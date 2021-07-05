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Названа причина обвала путепровода в Киеве

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 23:28
Названа причина обвала путепровода в Киеве Фото: Обвал части путепровода на Берестейской (КП "Киевавтодормост")
Автор: Сергей Пышкин

Обвал части путепровода на Берестейской в Киеве произошел в результате недавней аварии. Реконструкция сооружения начнется в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевавтодормост".

В результате обследования путепровода, выяснилось, что обвал защитного слоя бетона и перил вызван чрезмерной нагрузкой во время удара 1 июля, когда в сооружение врезался грузовик.

Пресс-служба отмечает, что именно авария повлекла деструкцию бетона в самых слабых местах сооружения. Несмотря на все, в 2020 году, путепровод был признан "ограниченно работоспособным".

"В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения", - пишет пресс-служба.

Фото: Обвал части путепровода на Берестейской (КП "Киевавтодормост")

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Киев реконструкция авария
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