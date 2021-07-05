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Названо причину обвалу шляхопроводу в Києві

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 23:28
Названо причину обвалу шляхопроводу в Києві Фото: Обвал частини шляхопроводу на Берестейській (КП "Київавтошляхміст")
Автор: Сергій Пишкін

Обвал частини шляхопроводу на Берестейській в Києві стався внаслідок нещодавньої аварії. Реконструкція споруди розпочнеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КП "Київавтошляхміст".

Внаслідок обстеження шляхопроводу, з’ясувалося, що обвал захисного шару бетону й поруччнів спричинено надмірним навантаженням під час удару 1 липня, коли у споруду врізалась вантажівка.

Пресслужба відзначає, що саме аварія спричинила деструкцію бетону в найслабкіших місцях споруди. Попри усе, у 2020 році, шляхопровід було визнано "обмежено працездатним".

"У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови", - пише пресслужба.

Фото: Обвал частини шляхопроводу на Берестейській (КП "Київавтошляхміст")

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Київ реконструкция авария
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