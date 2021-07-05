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В Киеве начал разрушаться еще один путепровод. Частично перекрыт проспект Победы

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 15:17
В Киеве начал разрушаться еще один путепровод. Частично перекрыт проспект Победы Фото: под путепроводом перекрыли одну полосу (t.me/kyivpatrol)
Автор: РБК-Украина

В Киеве начал разрушаться Берестейский путепровод. В связи с этим под ним ограничили движение по одной из полос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киева.

"Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу, в результате из поврежденной трубы бил фонтан.

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