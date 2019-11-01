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Названа причина аварийной посадки пассажирского самолета в России

Новости » Происшествия     01.11.2019 - 21:05
Названа причина аварийной посадки пассажирского самолета в России
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту "Рощино" из-за того, что отказал двигатель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, посадка самолета прошла в штатном режиме. Из-за отказа двигателя SSJ-100 на полосе встречали экстренные службы.

"МЧС покидает аэропорт. Самолет благополучно сел. Пассажиры в помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной отказа левого двигателя самолета SSJ-100 стало попадание птицы в него после взлета.

Напомним, 1 ноября у пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100, который совершал авиаперелет из Тюмени в Санкт-Петербург, отказал двигатель. Самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Тюмени.

Кроме того, 31 октября у пассажирского самолета Boeing 767, предназначенного для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отказали тормоза во время испытательного полета в аэропорту Бен-Гурион (Израиль). После чего один из тормозов задымился, к взлетной полосе вызвали пожарных.

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