Названа причина аварійної посадки пасажирського літака в Росії

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На борту знаходилися 80 пасажирів і шість членів екіпажу

Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 здійснив аварійну посадку в аеропорту "Рощино" через те, що відмовив двигун. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, посадка літака пройшла в штатному режимі. З-за відмови двигуна SSJ-100 на смузі зустрічали екстрені служби.

"МНС залишає аеропорт. Літак благополучно сів. Пасажири допомоги не потребують", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що причиною відмови лівого двигуна літака SSJ-100 стало попадання птаха в нього після зльоту.

Нагадаємо, 1 листопада у пасажирського літака Sukhoi SuperJet 100, який здійснював переліт з Тюмені в Санкт-Петербург, відмовив двигун. Літак готується до екстреної посадки в аеропорту Тюмені.

Крім того, 31 жовтня у пасажирського літака Boeing 767, призначеного для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, відмовили гальма під час випробувального польоту в аеропорту Бен-Гуріон (Ізраїль). Після чого один з гальм задимівся, на злітній смузі викликали пожежників.