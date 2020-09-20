ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Названа предварительная версия взрыва на предприятии в Киеве

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодняшний взрыв в Киеве, в результате которого пострадали 2 человека, произошел на пивоварне. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

Об этом заявил генеральный директор компании "Carlsberg Ukraine" Евгений Шевченко в Facebook.

По его словам, предварительно установлено, что взрыв произошел из-за нарушения работниками подрядчика техники безопасности во время сварочных работ. Сейчас проводится расследование инцидента.

"Взрыв произошел тогда, когда двое работников подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Один из них получил ссадины, госпитализация не понадобилась. Крыша очистных сооружений повреждена", - рассказал он.

Самые читаемые новости

Фото: последствия взрыва в Киеве (facebook.com / Evgeny Shevchenko)

Напомним, сегодня в Киеве прогремел взрыв на предприятии в Голосеевском районе, было известно о двух пострадавших.

Также РБК-Украина писало, о взрыве в ресторане на Подоле в Киеве, в результате чего пострадали несколько человек.

Кроме того, в Одесской области произошел пожар на базе отдыха, как следствие, один человек погиб.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевпредприятияВзрыв