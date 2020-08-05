Названа предварительная причина взрыва в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

Об этом сообщил телеканал LBC International на своей странице в Twitter.

По предварительным данным, при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли осуществить кражу, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры.

Напомним, во вторник в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в МВД Ливана заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой.

В нескольких кварталах города были выбиты стекла, разрушены части построек, городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По предварительным данным, 70 человек погибли и более 3 тысяч людей получили ранения, эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.

По итогам заседания правительства Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели, всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.