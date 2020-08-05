ru
ua

Названо попередню причину вибуху в порту Бейрута

Автор: Артур Родивилов

Причиною могла стати детонація при проведенні зварювальних робіт

Вибух в порту Бейрута, за попередньою інформацією, стався під час зварювальних робіт. На одному зі складів порту перебувало 2700 тонн конфіскованої селітри.

Популярні новини

Про це повідомив телеканал LBC International на своїй сторінці в Twitter.

За попередніми даними, при виконанні зварювальних робіт по закладенню отворів, через які зловмисники могли здійснити крадіжку, на складі в порту здетонував вантаж з 2700 тоннами нітрату амонію - аміачної селітри.

Нагадаємо, у вівторок в порту Бейрута стався потужний вибух, в МВС Лівану заявили, він стався на складі з аміачною селітрою.

У декількох кварталах міста були вибиті скло, зруйновані частини будівель, міські лікарні не справляються з напливом постраждалих.

За попередніми даними, 70 людей загинули та понад 3 тисячі людей отримали поранення, ці дані продовжують змінюватися і не є остаточними.

За підсумками засідання уряду Бейрут був оголошений містом лиха, уряду рекомендовано ввести надзвичайний стан на два тижні, всіх, хто знаходиться в зоні лиха, просять носити маски.

Прогноз погоди
► Законопроекти екологічного комітету ВР можуть використовувати для шантажу, - Магомедов ► Помер командир батальйону Української добровольчої армії
Читати всі новини