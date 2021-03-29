Названа предварительная причина инцидента с поездом под Запорожьем  

Поезд "Интерсити" мог сойти с рельсов под Запорожьем из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.

По его словам, машинист экстренно остановил поезд, когда увидел, что с рельсами что-то не так.

"Есть предварительный комментарий машиниста, что была проблема с путями, но это все будет на месте комиссия изучать во всех деталях. Машинист сразу среагировал и это один из факторов, который позволил обойтись без жертв", - отметил Перцовский.

Сегодня шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рейльсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров, обошлось без пострадавших.