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Названа предварительная причина инцидента с поездом под Запорожьем  

Автор: РБК-Украина

Поезд "Интерсити" мог сойти с рельсов под Запорожьем из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

По его словам, машинист экстренно остановил поезд, когда увидел, что с рельсами что-то не так.

"Есть предварительный комментарий машиниста, что была проблема с путями, но это все будет на месте комиссия изучать во всех деталях. Машинист сразу среагировал и это один из факторов, который позволил обойтись без жертв", - отметил Перцовский.

Сегодня шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рейльсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров, обошлось без пострадавших.

Напомним, в декабре 2020 года сошел с рельсов экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь". Инцидент произошел на станции "Дарница". В результате происшествия никто не пострадал.

А уже в феврале в Киеве площади Тараса Шевченко трамвай сошел с рельсов и едва не снес МАФы, которые стояли рядом.

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Новости Украины УкрзализныцяЗапорожьепоезд
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