Названо попередню причину інциденту з поїздом під Запоріжжям

Поїзд "Інтерсіті" міг зійти з рейок під Запоріжжям через проблеми з путями. Машиністу довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
За його словами, машиніст негайно зупинив потяг, коли побачив, що з рейками щось не так.
"Є попередній коментар машиніста, що була проблема з путями, але це все буде на місці комісія вивчати у всіх деталях. Машиніст відразу зреагував і це один з чинників, який дозволив обійтися без жертв", - зазначив Перцовський.
Сьогодні шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в грудні 2020 року зійшов з рейок експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль". Інцидент стався на станції "Дарниця". В результаті події ніхто не постраждав.
А вже в лютому в Києві площі Тараса Шевченка трамвай зійшов з рейок і ледь не зніс МАФи, які стояли поруч.