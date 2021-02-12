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Сошел с рельсов: в Киеве трамвай едва не снес МАФы

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 02:27
Сошел с рельсов: в Киеве трамвай едва не снес МАФы Фото: трамвай в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)
Автор: Даша Харченко

Вечером 11 февраля в Киеве на площади Тараса Шевченко трамвай сошел с рельсов. Таким образом он едва не врезался в МАФы, что стояли рядом.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

В то же время подписчики сообщества считают, что такие трамваи нужны, чтобы сносить МАФы.

"Вечером 11.02.2021 на площади Тараса Шевченко трамвай пытался выполнить функцию "Благоустройства" и снести МАФы", - говорится в сообщении.

Вечером 11.02.2021 на площади Тараса Шевченко трамвай пытался исполнить функцию «Благоустроя» и снести МАФы.

Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 11 февраля 2021 г.

Напомним, в Киеве из-за сильных снегопадов образовался транспортный коллапс, а именно 8-бальные пробки. Также в городе произошел сбой в работе общественного транспорта.

Уже четвертый день в столице идет сильный снегопад. Вместе с усиленным очищением города, продолжаются работы по вывозу снега.

Снег в столице будет идти без остановки до вечера 13 февраля. В воскресенье снегопад прекратится, но сильно похолодает. Ожидается мороз до -13 днем и -18 ночью, 15 февраля температура опустится еще ниже - до -16 днем и -21 ночью.

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