Сошел с рельсов: в Киеве трамвай едва не снес МАФы
Вечером 11 февраля в Киеве на площади Тараса Шевченко трамвай сошел с рельсов. Таким образом он едва не врезался в МАФы, что стояли рядом.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
В то же время подписчики сообщества считают, что такие трамваи нужны, чтобы сносить МАФы.
"Вечером 11.02.2021 на площади Тараса Шевченко трамвай пытался выполнить функцию "Благоустройства" и снести МАФы", - говорится в сообщении.
Вечером 11.02.2021 на площади Тараса Шевченко трамвай пытался исполнить функцию «Благоустроя» и снести МАФы.Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 11 февраля 2021 г.
Напомним, в Киеве из-за сильных снегопадов образовался транспортный коллапс, а именно 8-бальные пробки. Также в городе произошел сбой в работе общественного транспорта.
Уже четвертый день в столице идет сильный снегопад. Вместе с усиленным очищением города, продолжаются работы по вывозу снега.
Снег в столице будет идти без остановки до вечера 13 февраля. В воскресенье снегопад прекратится, но сильно похолодает. Ожидается мороз до -13 днем и -18 ночью, 15 февраля температура опустится еще ниже - до -16 днем и -21 ночью.