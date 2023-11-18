Названа кількість кібератак російських хакерів проти України

У перші тижні війни в Україні росіяни здійснили низку кібератак на українську інфраструктуру, у тому числі фінансові організації. Однак до квітня 2023 року кількість таких інцидентів різко скоротилася, і їхня активність знизилася.

"Протягом кількох тижнів після вторгнення Росії в Україну спонсоровані російською державою кіберзлочинці провели хвилю кібератак на українську інфраструктуру, включаючи кілька атак, спрямованих проти організацій сектору фінансових послуг. До квітня 2023 року кількість подібних інцидентів значно скоротилася, і затишшя у діяльності, яка спонсорується державою продовжувалося", - заявили в міністерстві.

Крім цього, Росія продовжує здійснювати кібератаки в Україні, спрямовані на руйнування та дестабілізацію. Вона також проводить мережне проникнення та шпигунство у країнах, які підтримують Україну. Крім того, Росія проводить операції з кібервпливу на людей по всьому світу.

"Група реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації України (CERT-UA) зафіксувала майже 4000 випадків кібератак у період з початку війни в Україні до вересня 2023 року. Це втричі більше, ніж кількість кібератак за аналогічний період до війни", - сказали у міністерстві.

Кібервійна між Росією та Україною не обмежується лише атаками державних структур. Хакери з обох сторін конфлікту також націлилися на широке коло організацій, включаючи фінансові установи. Для цього вони використовували відносно прості методи, такі як розподілені атаки типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS).

"У червні 2023 року проросійська хакерська група NoName057 (16) пригрозила атакувати фінансовий сектор України. У наступні чотири дні численні українські банки зазнали DDoS-атаків. Цілями були чотири найбільші комерційні банки країни, в тому числі Перший український міжнародний банк (ПУМБ), Державний ощадний банк України (Ощадбанк), Креді Агріколь Банк та Юніверсал Банк", - повідомили у Мінфіні США.

Кібератаки росіян на Україну

Раніше ми писали, що російські хакери намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal. Повітряні сили порадили, як убезпечити себе від втрати даних.

Нещодавно стало відомо, що російські хакери минулого року провели кібератаку на енергосистему України. Вона збіглася з масованим обстрілом енергетики російськими військами.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що українські кіберфахівці завадили російським спецслужбам отримати доступ до електронної системи планування операцій ЗСУ.