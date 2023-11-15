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Росіяни намагаються зламати акаунти українців в Signal

Середа 15 листопада 2023 23:26
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Росіяни намагаються зламати акаунти українців в Signal Фото: російські зловмисники намагаються зламати акаунти в Signal (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни чи інші зловмисники намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, зловмисники розсилають фішингові повідомлення під виглядом нібито техпідтримки з метою отримати доступ до месенджера.

"Чимало військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від русні месенджером SIGNAL. Але і тут ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого ґаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних переписок!" - написали Повітряні сили.

В ПС наголосили, що громадянам необхідно бути пильними та не надсилати відповіді на схожі запити.

Російські кібератаки

Раніше Служба безпеки України повідомила, що українські кіберфахівці запобігли спробі російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ.

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

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