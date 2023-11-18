Названо число кибератак российских хакеров против Украины

В первые недели войны в Украине россияне совершили ряд кибератак на украинскую инфраструктуру, в том числе на финансовые организации. Однако к апрелю 2023 года количество таких инцидентов резко сократилось, и их активность снизилась.

"В течение нескольких недель после вторжения России в Украину спонсируемые российским государством киберпреступники провели волну кибератак на украинскую инфраструктуру, включая несколько атак, направленных против организаций сектора финансовых услуг. К апрелю 2023 года количество подобных инцидентов значительно сократилось, и затишье в деятельности, спонсируемой государством, продолжалось", - заявили в министерстве.

Помимо этого, Россия продолжает осуществлять кибератаки на Украину, направленные на разрушение и дестабилизацию. Она также проводит сетевое проникновение и шпионаж в странах, которые поддерживают Украину. Кроме того, Россия проводит операции по оказанию кибервлияния на людей по всему миру.

"Группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Украины (CERT-UA) зафиксировала почти 4000 случаев кибератак в период с начала войны в Украине до сентября 2023 года. Это в три раза больше, чем количество кибератак за аналогичный период до войны", - сказали в министерстве.

Кибервойна между Россией и Украиной не ограничивается только атаками государственных структур. Хакеры с обеих сторон конфликта также нацелились на широкий круг организаций, включая финансовые учреждения. Для этого они использовали относительно простые методы, такие как распределенные атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS).

"В июне 2023 года пророссийская хакерская группа NoName057 (16) пригрозила атаковать финансовый сектор Украины. В последующие четыре дня многочисленные украинские банки подверглись DDoS-атакам. Целями были четыре крупнейших коммерческих банка страны, в том числе Первый украинский международный банк (ПУМБ), Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк), Креди Агриколь Банк и Юниверсал Банк", - сообщили в Минфине США.

Кибератаки россиян на Украину

Ранее мы писали, что российские хакеры пытаются взломать телефоны украинцев через мессенджер Signal. Воздушные силы дали советы, как обезопасить себя от потери данных.

Недавно стало известно, что российские хакеры в прошлом году провели кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом энергетики российскими войсками.

Ранее, Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты помешали российским спецслужбам получить доступ к электронной системе планирования операций ВСУ.