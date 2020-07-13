Названа категория украинцев с самой высокой пенсией

По состоянию на 1 июля 2020 года обща численность пенсионеров в Украине составила 11 241 834 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 393,54 гривен. Бывшие судьи получали 51 тысячу гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ.

По данным ПФУ, выплаты получали:

пенсии по возрасту - 8 449 123 человек, средняя пенсия - 3 413,73 грн,

по инвалидности - 1 426 038 человек, средняя пенсия - 2 641,19 грн,

в связи с потерей кормильца - 517 967 человек, средняя пенсия - 3 005,43 грн,

за выслугу лет - 217 964 человек, средняя пенсия - 3 060,75 грн,

социальные пенсии - 75 291 человек, средняя пенсия - 1 729,53 грн,

пожизненное денежное содержание судей - 3 425 человек, средняя пенсия - 51 171,77 грн.

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 552 026 человек, средняя пенсия 5 454,17 грн.

Напомним, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 июля 2020 года получали 332 588 украинцев, что составляет 2,9% от общего числа пенсионеров.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 июня 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 310,56 гривен или на 10,1%